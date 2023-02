Elezioni comunali in Liguria, centro destra a rischio spaccatura sui candidati

Genova. Le elezioni comunali rischiano di spaccare il centrodestra in Liguria dove Fratelli d’Italia, primo partito della colazione alle ultime elezioni politiche, al momento non ha alcun candidato sindaco sostenuto dalla coalizione nei quattro principali Comuni al voto: Imperia, Ventimiglia, Sarzana e Sestri Levante (sono gli unici in Liguria sopra i 15 mila abitanti).

Lo conferma la ‘fumata nera’ del vertice di coalizione convocato a Genova per trovare un’intesa, come riportato dall’agenzia Ansa. Dall’incontro è emerso che il partito della premier Giorgia Meloni è pronto a presentare suoi candidati.

