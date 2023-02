A partire dal 1° marzo 2023 e fino alle 12 del 19 marzo 2023 sarà possibile presentare proposte per eventi a carattere culturale da parte di tutti i soggetti interessati, a garanzia di un’attiva partecipazione di associazioni, portatori di interesse e singoli cittadini alla programmazione socio culturale del Castello per la stagione entrante, dal 15 maggio 2023 al 7 gennaio 2024. Le proposte potranno avere fini culturali, sociali, includere legami con la storia locale, la tradizione e il territorio e dovranno essere compatibili con gli spazi e le caratteristiche del Castello San Terenzo come luogo della cultura. Tali iniziative verranno valutate da un’apposita commissione con l’obiettivo di redigere un calendario di eventi da svolgersi negli spazi del Castello. Cliccando qui è possibile scaricare l’Avviso completo degli allegati necessari alla presentazione della domanda che dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo drm-lig@pec.cultura.gov.it o subordinatamente all’indirizzo drm-lig@cultura.gov.it. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo drm-lig.castellosanterenzo@cultura.gov.it

L’articolo Eventi culturali al castello di San Terenzo, c’è il bando proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com