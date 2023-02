Il portale della Storia e della Salvezza di Bolano, frutto della mente di don Nilo Greco e dalla manualità di Gino Mordacci

Il legame fra Arte e Fede, come ci insegna la storia da tempi remoti, è sempre stato ben saldo e proficuo. Senza la fede di chi ci ha preceduti, oggi non potremmo ammirare meraviglie quali la Basilica di San Pietro a Roma, il Giudizio Universale di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, le folgoranti sculture del Bernini e del Michelangelo. Non serve ora scomodare, con questi pochi esempi, i grandi maestri che hanno fatto la storia: il rapporto fra arte e fede non si è mai fermato, anche con il cambio di stili, epoche ed esigenze.

Un caso emblematico, che per noi è recente se guardiamo alla storia dell’umanità, è quello che si verifica in un piccolo e antico borgo della nostra provincia, che scruta silenziosamente da secoli quell’ampia e radiosa valle dove convergono i fiumi Magra e Vara.

Siamo a Bolano, alla fine degli anni Ottanta, e don Nilo Greco, pievano dell’antica Pieve di Santa Maria Assunta, sente la necessità di far realizzare un’opera per la sua chiesa: il grande portale di ingresso, realizzato precedentemente in legno ma senza alcun valore artistico. Decide di affidarsi a Rino Mordacci, spezzino di nascita, uno degli artisti più attivi e conosciuti del tempo a livello locale e non solo. Don Greco non aveva in mente di dare vita ad un semplice portale: con la sua creatività e con il suo affetto per il borgo ‘adottivo’ ha voluto lasciare una testimonianza ben superiore.

