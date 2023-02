Il vice presidente Piana: “Nessuna area motocross a Boettola”

“Non verrà fatta nessuna area motocross”. Così il vice presidente regionale e assessore ai Parchi Alessandro Piana concludendo la risposta all’interrogazione del consigliere pentastellato Paolo Ugolini in merito all’ipotesi della realizzazione di piste da motocross in zona Boettola, Sarzana, nell’ex area prove carrarmati. “L’istanza Scia presentata dal proponente – ha sottolineato Piana – è stata formalmente rigettata dall’amministrazione comunale di Sarzana per accertate carenze documentali e perché le dichiarazioni riportate in Scia non erano corrispondenti per quanto riguarda lo stato amministrativo e vincolistico dell’area. Un rigetto emesso con provvedimento motivato anche sulla scorta del parere dell’ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara nel quale si evidenzia tra l’altro che l’area risulta compresa nel sito Natura 2000 e che l’eventuale presenza di mezzi non autorizzati costituirebbe fonte di disturbo per le specie presenti”; parere quello del Parco “che rileva tutta una serie di incongruità” e in cui, ha ribadito, “si fa presente che la presenza di mezzi motorizzati all’interno dell’area parco, peraltro vietata e non espressamente autorizzata, in zona limitrofa all’alveo fluviale e alle zone umide presenti, risulta fonte di un disturbo costante per quanto riguarda le specie esistenti”.

