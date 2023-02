Anche giovedì scorso le Jam del Pin hanno registrato il tutto esaurito. Grazie alla collaborazione tra il Pin e Associazione Fare Jazz in collaborazione con Verbena Jazz Records, NK Studio, Where magic Happens e Jazzit.

Questo giovedì 2 marzo sarà la volta del chitarrista spezzino Dario Ricci che dedicherà la jam a Stevie Wonder. Accompagnato dal trio resident Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com