La Cremonese batte la Roma e saluta l’ultima posizione

Primo successo in campionato per la Cremonese, che nella penultima sfida della 24ma giornata, giocata oggi allo Zini alle 18.30, ha battuto la Roma per 2 a 1. Avanti al 17′ con Frank Tsadjout, i grigiorossi sono stati raggiunti al 71′ da Leonardo Spinazzola; poi all’81’ il fallo in area del portiere giallorosso Rui Patricio su David Okereke e il successivo rigore, trasformato da Daniel Ciofani. Tre punti che consentono alla formazione guidata da mister Davide Ballardini di salire a 12 punti e lasciare l’ultima piazza, ora occupata dalla Sampdoria (11). Per la Cremonese si tratta del secondo successo stagionale con la Roma dopo la vittoria sempre per 2 a 1, maturata però all’Olimpico, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia.

