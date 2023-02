La grande danza agli Impavidi, Fabio Crestale porta in scena “De Homine”

Da non perdere sabato 4 marzo alle ore 20.30, nell’ambito della stagione danza del Teatro degli Impavidi, Fabio Crestale / Cie I Funamboli Paris con lo spettacolo internazionale De Homine, in prima regionale con i ballerini Steven Bruneau, Matteo Lochu, Jonathan Planat e Alexandre Lemeunier in coproduzione con Conseil Régional de Bourgogne et Franche-Comté, Concours Les Synodales, Royal Academy of Dance Italia con il supporto di Centre National de la Danse de Pantin (studios), Micadanses Parigi Francia.

Lo spettacolo De Homine racconta delle norme e dei valori dominanti che caratterizzano la società contemporanea, di bullismo e omofobia, e di come la gerarchia tra gli individui causi fratture in cui la violenza è libera di manifestarsi. Attraverso la testimonianza di un singolo, la cui diversità lo rende facile vittima, lo spettacolo fa mostra di corpi segnati da ostilità e aggressività. I danzatori, utilizzando dei tappeti, esplorano il proprio sé, cercando nuove forme di resistenza.

Inoltre sabato 4 e domenica 5 marzo Fabio Crestale / Cie I Funamboli Paris terrà un laboratorio coreografico che parte dal riscaldamento del corpo, impiegando tecniche di yoga e di danza classica per formare un intreccio contemporaneo. Lavorare sulle sensazioni del movimento attraverso l’utilizzo di gesti quotidiani permette infatti ad ogni danzatore di appropriarsi della propria coreografia, tirando fuori la propria personalità. Sarà possibile sabato 4 e domenica 5 marzo partecipare al laboratorio intermedio (entrambi i giorni dalle ore 10 alle 11.30) , oppure avanzato (entrambi i giorni dalle 11.30 alle 13). Il laboratorio darà la possibilità di ricevere borse di studio per atelier Paris&Italie a Parigi. Il costo della lezione singola è di 30 euro (2 lezioni a soli 55 euro).

Note allo spettacolo

De Homine è una creazione nata da suggestioni legate ai termini bullismo e omofobia; parole il cui significato è più profondo rispetto a ciò che si potrebbe pensare e si lega alla società tutta, indifferentemente. Quattro danzatori completamente diversi tra loro, sia di stili che d’età, si esibiscono sui temi musicali di Strauss uniti alla musica elettronica di AGF e a Schubert, caleidoscopio musicale su cui Crestale ha lavorato in collaborazione con Danilo Colonna. Anche questo spettacolo affonda le radici in Petites Pièces, poiché parte inizialmente da una breve creazione di quindici minuti che ne faceva parte, presentata nel 2018 al concorso internazionale “Les Synodales”, un concorso per coreografi molto famoso in Francia, dove De Homine ‒ che inizialmente si chiamava Uomini ‒ ha ricevuto il primo premio per la creazione dal Consiglio Regionale di Borgogna e Franca Contea. Mi sono stati assegnati dei fondi e così ho avuto la possibilità di sviluppare questo tema e dar vita a una creazione più completa della durata di sessanta minuti.

Fabio Crestale nasce a Desenzano del Garda. Intraprende i suoi studi di danza in Italia per poi perfezionarsi presso l’Alvin Ailey Dance Center di New York, il Columbus di Zurigo, il Laban Center di Londra e il CND di Parigi, città che sceglie come sua sede artistica. Collabora con diverse compagnie: la Compagnia Baroque, la Compagnia Ekodanceproject di Pompea Santoro, l’Opéra de Paris, tra le altre. Vincitore di molti concorsi internazionali, alla carriera di danzatore affianca quella di coreografo, raccogliendo grande approvazione con le sue creazioni. Nel 2011 fonda, a Parigi, la sua Compagnia IFunamboli, che nel 2021 ha celebrato i primi dieci anni di attività.

Biglietti: 25 euro primo settore. 20 euro secondo settore. 18 terzo settore. Allievi scuola di danza dai 18 ai 10 euro. Gruppi di 8 persone e partecipanti al laboratorio: dai 12 ai 10 euro.

