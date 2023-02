Lavagna: Diga Perfigli, pianificata da anni con Sinistra incapace a realizzarla”NIFICATA

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“L’unico spettacolo indecoroso è quello che ha offerto il centrosinistra, incapace di realizzare l’opera nonostante fosse pianificata fin dai primi anni Duemila. Noi stiamo semplicemente portando avanti tecnicamente l’intervento, di cui oggi la Città Metropolitana di Genova è il soggetto attuatore e titolare delle risorse stanziate dal ministero dell’Ambiente. Rispedisco quindi al mittente l’accusa di un rimpallo di responsabilità quando è la sinistra ad essersi rimpallata quell’opera per circa 15 anni, almeno fino al 2015 quando il governo della Regione è passato a questa amministrazione nel suo primo mandato”. Così l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone in merito alla polemica sollevata dal consigliere regionale Dem Garibaldi sulla messa in sicurezza del fiume Entella.

Nella sua risposta in Consiglio regionale, l’assessore Giampedrone ha spiegato che “la Città Metropolitana ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste per legge” e che “la legittimità del procedimento è stata confermata nel 2020 anche dal Tribunale superiore delle Acque Pubbliche”. Oltre a questo, l’assessore ha ricordato le due conferenze dei servizi del 2013 in cui il Comune di Chiavari aveva espresso il proprio assenso e del 2018 in cui esano stati forniti tutti i chiarimenti circa possibili interferenze con il nuovo depuratore, confermato la legittimità di tutti i titoli autorizzativi.

