Legambiente: “Nel Parco l’intera Zsc della Piana del Magra, a cominciare dalla Tenuta di Marinella”

Nelle scorse settimane l’approvazione da parte del consiglio del Parco di Montemarcello, Magra e Vara del documento d’indirizzo per la redazione del Piano di Parco integrato con i Piani di gestione dei quattro Siti Natura 2000 di competenza dell’ente. “Apprezziamo l’indirizzo al Piano di Parco integrato con la ZSC varato dall’ente gestore; plaudiamo soprattutto alla ferma intenzione di tutelare ed estendere la biodiversità. Siamo anche d’accordo che non si debba dire sempre no, tranne, a nostro parere, quando la stessa biodiversità e le peculiarità paesaggistiche e idrogeologiche siano a rischio”, osserva in una nota Legambiente con il vice presidente regionale, lo spezzino Stefano Sarti.

“Siamo altresì pienamente concordi – prosegue l’associazione ambientalista – nell’estendere la tutela anche nelle aree circostanti ai confini del Parco e ad estendere congruamente l’estensione del Parco, innanzi tutto dal punto di vista geopolitico, con l’inserimento dei comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Riccò del Golfo, già richiedenti”. E per Legambiente ci sono “altre aree imprescindibili, come il ramo morto di Alberone tra la vecchia e nuova Via Alta e Viale XXV Aprile a Sarzana e l’intera ZSC della Piana del Magra a cominciare dalla Tenuta di Marinella; se poi si inserissero anche tutte le ZSC presenti sui subaffluenti del Vara l’opera sarebbe compiuta”.

Per quanto riguarda le aree agricole, prosegue Sarti, “siamo concordi nella loro valorizzazione, nel rispetto delle emergenze vegetazionali e faunistiche presenti, basta fare attenzione a rimboschire le fasce retro ripariali demaniali ora denudate o quasi, come in Via Vicinale Battirello, visto che per la funzionalità ecologica non è possibile che campi o pascoli si collochino in riva del fiume; sicuramente bisognerà spingere molto a favore dell’agricoltura biologica”. Da Legambiente si dichiarano poi “decisamente favorevoli allo sgombero della nautica da diporto sopra la linea di navigabilità e alla dismissione delle aree di frantumazione di inerti già fermata in virtù dei protocolli attivati”, chiedendo a questo proposito “celerità appena approvato il Piano di Parco”. Legambiente è infine “del tutto d’accordo quanto alle finalità di efficienza, rapidità esecutiva e sviluppo ecosostenibile”, con la convinzione che “i vincoli di Parco siano i binari su cui far correre la locomotiva dello sviluppo ecosostenibile”.

