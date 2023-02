L’ennesimo appello degli educatori per la stabilizzazione e l’internalizzazione: “La nostra figura è sempre più importante nelle scuole”

“Sosteniamo tutti ma nessun sostiene noi”. Si sono dati appuntamento in tutte le piazze d’Italia con manifesti e determinazione per chiedere ancora una volta, l’ennesima, di essere considerati internalizzati e stabilizzati nel sistema scolastico, di essere di fatto considerati per quello che fanno ogni giorno, da decenni, senza alcuna garanzia e con ben pochi diritti. Sono gli educatori assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti meno fortunati, una figura che si occupa dell’inserimento sociale dei giovani disabili o con disturbi dell’apprendimento in affiancamento all’insegnante di sostegno che invece si occupa dell’aspetto didattico. Gli educatori (li chiameremo così per brevità e comodità) sono il collante tra gli insegnanti e le famiglie, tra la Asl, il personale scolastico e i compagni di scuola degli studenti che seguono ogni giorno in classe, un anello insostituibile nella trasmissione delle informazioni quando il ragazzo cresce e deve cambiare scuola. Sempre che non ci siano le condizioni affinché l’educatore segua in prima persona il percorso dell’alunno. Sì, perché gli educatori operano nelle scuole di ogni ordine e grado, dapprima su appalto del Comune in cui si trova la scuola materna, elementare o media, e poi per conto della Provincia, competente per l’istruzione superiore.

I flash mob di oggi pomeriggio sono stati indetti da Misaac – Movimento per l’internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione in concomitanza con la discussione del disegno di legge 236/2022 nelle commissioni di Palazzo Madama.

“Speriamo che questa volta la nostra mobilitazione serva a qualcosa – spiegano in Piazza Europa ai taccuini di CDS le rappresentanti dei circa 200 educatori presenti in provincia -. Da anni chiediamo di essere stabilizzati e internalizzati e molti nel frattempo hanno cambiato lavoro o hanno deciso di smettere di combattere, ma noi non molliamo. Vogliamo veder riconosciuto il nostro ruolo. Siamo dei mediatori, ma non siamo considerati come tali: ad ogni allerta meteo, ad ogni sciopero degli insegnanti e a ogni assenza del ragazzo che seguiamo dobbiamo rinunciare alle ore di lavoro e di conseguenza allo stipendio. Per non parlare dei tre mesi estivi: siccome i nostri contratto sono a tempo determinato non possiamo nemmeno richiedere la disoccupazione: forse per lo Stato dobbiamo fare tre mesi di digiuno prima di tornare a prendere il nostro posto a scuola”.

