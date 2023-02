Meteo: cielo nuvoloso al mattino con vento forte e neve anche a quote basse, schiarite nel pomeriggio

Liguria. Profondo sistema depressionario centrato sulle Baleari. Sulla Liguria, intanto, persiste questa fase perturbata con nevicate anche a quote basse. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nel corso della mattinata cielo generalmente nuvoloso ovunque. Nubi più compatte sul centro-ponente, dove nelle zone interne ci aspettiamo ancora nevicate diffuse soprattutto sulle Alpi Liguri, Val Bormida e Valle dell’Orba con accumuli freschi nell’ordine dei 10-15 cm. Deboli sfiocchettate attese tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. Nel pomeriggio avremo un generale miglioramento con schiarite che si faranno via via sempre più ampie a partire da Levante, mentre su Val Bormida e Alpi Liguri sono attese ancora delle deboli nevicate. In serata i fenomeni si limiteranno solo alle Alpi Liguri.

