Nidi e materne, la rabbia delle maestre precarie infiamma Tursi: poi la proroga dei contratti al 30 giugno

Genova. Era dai tempi delle proteste dei lavoratori Amt e Amiu durante il “governo Doria” che in consiglio comunale a Genova non si assisteva a una protesta veemente come quella inscenata nel pomeriggio di oggi dalle maestre e collaboratrici scolastiche precarie (usiamo il femminile perché si tratta per la maggior parte di donne) degli asili nido e delle scuole d’infanzia genovesi.

Una protesta iniziata alle 14 davanti a palazzo Tursi, con striscioni e bandierine sventolate dagli stessi bambini, ma proseguita sugli spalti del pubblico del consiglio e fuori dalle porte dell’aula rossa con una temperatura così alta da rendere necessario l’intervento della polizia locale e della Digos della questura per gestire la situazione.

