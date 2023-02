Ordinanza antismog, il Comune: “Per due settimane niente sanzioni, manca la segnaletica”

Genova. Partirà in maniera molto blanda l’ordinanza antismog del Comune di Genova che entrerà in vigore domani – mercoledì 1° marzo – già alleggerita dalle numerose deroghe introdotte dalla giunta Bucci dopo l’ondata di proteste. Le parole d’ordine, almeno nei primi giorni, saranno tolleranza e sensibilizzazione. Anche perché manca ancora un tassello fondamentale: la segnaletica da installare nei numerosi varchi delle due aree concentriche definite dal provvedimento.

“Ci sarà tolleranza finché non saranno posizionati tutti i cartelli, finora ne sono stati messi una trentina su un centinaio – spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino -. Ci vorranno almeno due settimane. Per ora faremo solo un lavoro di informazione: se fermeremo auto e moto non in regola, non scatteranno sanzioni ma verrà spiegata l’ordinanza. In questi giorni la nostra preoccupazione è che i cittadini vengano a conoscenza delle nuove norme”.

