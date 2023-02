Pallanuoto M/ Pro Recco: domani big match contro il Barceloneta

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

Mezza giornata per festeggiare la coppa Italia numero 17 e smaltire la fatica di tre partite in tre giorni, poi il navigatore biancoceleste ha subito attivato la nuova meta da raggiungere: Milano. È qui, all’Aquamore Bocconi Sport Center, che domani la Pro Recco proverà a superare l’esame di spagnolo contro il Barceloneta, nella super sfida di Champions League valida per la nona giornata. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e può essere uno spartiacque nella corsa al primato: entrambe le squadre guidano il girone A con 21 punti, due in più dell’Olympiacos.

