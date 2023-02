Piano Caruggi, la rigenerazione urbana del centro storico darà lavoro a 500 lavoratori edili

Genova. Il Piano Caruggi, grande progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Genova, darà lavoro a circa 500 lavoratori edili nell’arco di cinque anni. È il dato che arriva dal convegno Rigenerazione urbana – Il recupero inclusivo dell’edilizia popolare organizzato dalla Filca Cisl all’Acquario di Genova.

“Abbiamo fatto uno studio approfondito – spiega Andrea Tafaria, segretario ligure della Filca Cisl -. Il piano riguarderebbe 100 lavoratori edili ogni anno. Parliamo di carpentieri, muratori, coloritori, ristrutturatori. Chiediamo che inizino subito i lavori, sappiamo cosa sta succedendo col Superbonus 110%. Chiediamo che ci sia un atterraggio morbido per i nostri addetti: eravamo già risaliti rispetto ai dati della crisi del 2008, ora questi lavoratori devono essere impiegati in nuove opere, non solo in centro storico ma anche nella diga foranea, nella Gronda e nella ristrutturazione di tutte le case popolari, nell’edilizia sanitaria e scolastica”.

