Recco: fra Terminal dei bus e Stazione “spuntano” 320 nuovi posti auto

La scelta più urgente sarebbe quella fra lo spostamento del terminal dei bus nella piazza retrostante il Ponte o il suo mantenimento sotto gli archi, dove si trova adesso. Riqualificando, beninteso, entrambe le aree con inserimento dei “piccoli servizi” (biglietteria, servizi igienici etc.) e con nuovo verde, a prescindere dalla soluzione individuata. Prevedendo, comunque, fasi di sviluppo intermedie che limitino al minimo i disagi causati dai lavori. Mantenendo, in ogni caso, l’attuale numero di posti auto. Anzi, incrementandoli leggermente. Ma, a riguardo, non sono arrivati suggerimenti. L’attenzione dei cittadini intervenuti all’incontro pubblico di presentazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica di “sistemazione del terminal di trasporto pubblico locale e sua connessione con la stazione ferroviaria” è stata piuttosto catturata da un’ipotesi di sviluppo del disegno che prevede – a titolo di secondo lotto – non solo un percorso di collegamento protetto e privo di barriere architettoniche fra autobus e stazione ferroviaria, non solo un potenziale collegamento con le ex Maestre Pie, che dovrebbe rinascere come istituto alberghiero, ma – soprattutto – due parcheggi multipiano da 81 e 238 posti auto, oltre a 117 stalli per scooter.

Entrambi vengono ipotizzati nel terrapieno che connette i due poli del progetto: il primo in Via Liceti, il secondo sotto l’area della Stazione. A esporre il quadro complessivo di un progetto che ha in Città Metropolitana (rappresentata in sala da Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti) il collettore dell’operazione – che rientra attraverso fondi ministeriali negli interventi prioritari del Piano urbano di mobilità sostenibile – e a “elaborare” i dubbi di alcuni fra i presenti, è l’Architetto Guendalina Salimei di TStudio, in collegamento da Roma. Dubbi legati a una possibile “invasività”, soprattutto. O meglio, a un aumento di densità del transito veicolare considerata la posizione centrale dei due possibili parcheggi che, insieme, cuberebbero quasi 320 stalli.

