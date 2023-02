Rivoluzione dei rifiuti a Ventimiglia, è arrivata l’app Junker che ti aiuta a fare una differenziata perfetta

Ventimiglia. Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione per un cambiamento nei calendari del porta a porta comunale. A Ventimiglia è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta oltre 2 milioni e mezzo di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

TeknoService S.r.l., che si occupa dei servizi ambientali sul territorio, ha infatti deciso di seguire l’esempio degli oltre 1800 Comuni che, da Nord a Sud, hanno adottato questa applicazione, mettendola gratuitamente a disposizione dei propri cittadini.

