Sanremo. Dopo un anno di grandi soddisfazioni, il Barabino Padel Center di Sanremo ha deciso di dare ancora di più ai propri atleti, acquistando la ball machine Dragonet.

Per un appassionato desideroso di migliorarsi tecnicamente è un’amica affidabile mentre per un maestro è un’assistente imprescindibile. La Dragonet è sempre a disposizione non si stanca, non si lamenta, è precisa, si mette al tuo servizio ed è in grado di proporre allenamento tanto interessanti quanto impegnativi.

» leggi tutto su www.riviera24.it