‘Santa’: vendita ex ospedale, interpellanza in Regione

Da “Progetto Santa Insieme con Voi”

Durante la seduta del Consiglio Regionale di questa mattina, i Consiglieri Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti e Armando Sanna (che ringraziamo) hanno presentato un’interpellanza sulla situazione dell’ex ospedale di via Fratelli Arpe a Santa Margherita Ligure.

Purtroppo, per mancanza di tempo, la pratica non si è discussa ed è stata rimandata al “question time” di martedì prossimo. Seguiremo con interesse le risposte che l’Assessore competente darà ai Consiglieri interroganti, anche in virtù del fatto che durante lo scorso Consiglio comunale, il nostro gruppo Progetto Santa Insieme con Voi aveva presentato un’analoga interpellanza che non è stata discussa in quanto, come sempre accade, allo scoccare della mezzanotte, il nostro Sindaco chiude il Consiglio. In sostanza, chiedevamo se esiste un progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’area da parte del privato che l’ha acquistata dalla Regione visto che, trascorsi tre anni e sei mesi dall’atto preliminare di compravendita e oltre un anno dall’atto definitivo, l’area è ancora in stato di abbandono.

