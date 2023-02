Seconda Categoria. Focus Murialdo, Barlocco: “Faticoso andare avanti, isolati e con quattro dirigenti ma non molliamo”

Murialdo. “La classifica dice la verità”, così ha esordito il presidente Enzo Barlocco nel commentare la difficile stagione della sua squadra in questa Seconda Categoria. L’ultimo posto con un solo punto conquistato, infatti, è il primo dato che salta agli occhi dei curiosi. Ma il Murialdo, in realtà, di problemi ne ha diversi, che però sono vissuti con sportività e senso critico perché, a prevalere su di essi, c’è la voglia di fare calcio in qualsiasi condizione. Tuttavia un obiettivo di risultato c’è: “Vincere una partita entro il termine del campionato, sarà molto dura però ci spero!”.

“Continuare o non continuare, questo è il dilemma”

» leggi tutto su www.ivg.it