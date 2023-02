Spezia-Verona, dalle 12 via alla vendita libera dei biglietti. Tifosi veronesi non potranno andare nei distinti

Partirà questa mattina alle 12 la vendita libera per i tagliandi dedicati all’evento Spezia-Hellas Verona, in programma domenica 5 marzo alle 12:30 allo stadio “Picco”. I biglietti sono in vendita nel circuito Vivaticket e sul sito www.vivaticket.it per l’acquisto, in fase di vendita libera, dei tagliandi nei settori Curva Ferrovia e Curva Piscina è richiesta una Eagle Card ogni 4 biglietti. Presso la biglietteria ufficiale Spezia Calcio (Viale Fieschi) per l’acquisto in fase di vendita libera i tagliandi per i settori Curva Ferrovia e Curva Piscina saranno acquistabili tramite Eagle Card o senza obbligo della stessa per i residenti nella provincia della Spezia o Massa-Carrara, solo se in possesso di validi documenti di identità, dai quali poter controllare la residenza. I tagliandi per i settori Distinti e Tribuna saranno acquistabili senza fidelity card. Facendo seguito alle restrizioni stabilite dagli organi competenti, si comunica inoltre che i residenti nella provincia di Verona potranno acquistare tagliandi esclusivamente in Tribuna e nel Settore Ospiti.

