Stop ai bus con “anomalie”, Sacone (Tpl): “I primi dieci giorni fermati 8 mezzi ogni mattina, da giovedì scorso situazione regolare”

Savona. “Per i primi dieci giorni dopo l’accordo venivano bloccati 8 bus, in seguito a segnalazioni di anomali da perte degli autisti. Mercoledì scorso solo un bus, da giovedì la situazione è tornata regolare“. Lo ha detto la presidente di Tpl Linea Simona Sacone in risposta alla richiesta di aggiornamento del consigliere comunale Luca Burlando.

Dopo la tragedia al deposito di Tpl Linea, avvenuto l’8 febbraio, al termine della riunione in prefettura convocata il giorno successivo sindacati e azienda hanno trovato un punto di incontro: “Se un autista rileva un’anomalia, il mezzo sarà fermato e non partirà“.

