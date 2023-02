Svolta sull’ex Sati, progetto ridimensionato per evitare contenziosi

Sanremo. Si sblocca la pratica relativa all’area conosciuta come ex Sati, alla Foce. Questa mattina la giunta comunale ha approvato la nuova convenzione urbanistica che dà il via libera all’operazione di riqualificazione dell’area da parte del proponente.

La pratica era già stata approvata dalla prima amministrazione Biancheri, sul finire dello scorso mandato ma il ricorso di un privato legato alla grande distribuzione commerciale del quartiere nei confronti di un’altra azienda aveva finito per coinvolgere indirettamente anche la pratica dell’ex area Sati, stoppandone l’iter. Nel corso dell’ultimo anno, tuttavia, i tecnici della proprietà hanno portato avanti un continuo confronto con gli uffici guidati dall’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella e dal dirigente Giambattista Miceli, al fine di superare l’impasse all’interno del quadro normativo vigente. La soluzione è stata individuata con la formula della ristrutturazione – mediante demolizione e ricostruzione dell’esistente – che ha permesso di approvare la nuova convenzione oggi in Giunta.

