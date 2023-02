Prosegue il programma di concerti nel giovedì sera del Terminus Cafè di Via Paleocapa 7. Alle 21 del 2 marzo l’appuntamento è con “The lonesome road”, per una serata country, folk e spirituals in compagnia delle chitarre di Francesco Carpena (anche voce) e Luca Bertone.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Terminus Cafè al numero 0187 713210 o tramite mail all’indirizzo info@terminuscafe.it.

