Villa Serra di Comago, Piciocchi: “Cerchiamo un modello più efficiente per la gestione”

Genova. “Riguardo la gestione di Villa Serra, vorrei ricordare che ce ne eravamo già occupati durante il passato mandato, ipotizzando una gara di concessioni, per le quali fummo molto attaccati e ingiustamente accusati di voler andare verso la privatizzazione. In realtà tentammo di mettere ordine in questo consorzio che gestiva e gestisce tutt’ora la villa con una serie considerevole di appalti”.

Lo ha detto l’assessore Pietro Piciocchi rispondendo alla consigliera del Pd Alfonso, che nel suo articolo 54 chiedeva informazioni sul degrado di “Villa Serra di Comago, a fronte di una gestione futura tutta da definire, per conoscere quali decisioni si intendono assumere per la gestione del parco, che ci si augura pubblica, considerandone l’importante valenza sia sotto il profilo storico e ambientale.”

