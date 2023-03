A Villa Serra di Cornigliano il nuovo Museo dell’Acciaio

Genova. Il nuovo Museo dell’acciaio sarà a Villa Serra di Cornigliano e ospiterà laboratori e simulatori per la saldatura sul carro ponte per la formazione di giovani genovesi che vogliano trovare uno sbocco occupazionale nel comparto della grande industria. È quanto emerso durante la commissione VI, questa mattina, convocata per illustrare l’adesione del Comune di Genova come socio fondatore della costituenda Fondazione Museo dell’acciaio. In commissione è intervenuto l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia. Inoltre, hanno partecipato come auditi i rappresentanti delle sigle sindacali del comparto metalmeccanico e l’artista Graziano Cecchini.

“Su preciso input del sindaco Bucci, il Comune ha espresso la volontà di far parte della nascente Fondazione del Museo dell’acciaio a Cornigliano – ha detto l’assessore Mascia – crediamo in questo progetto perché mette in linea tutti i significati dell’acciaio, dalla sua strategicità dal punto di vista industriale e occupazionale fino al suo impiego nell’arte, nell’innovazione e nel rispetto ambientale. Il nuovo Museo quindi non sarà solo un polo culturale per la storia della siderurgia genovese, attrattivo per turisti e visitatori, ma anche un’occasione di rilancio del quartiere di Cornigliano”.

