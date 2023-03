Albenga, Antonio Bortolaso nuovo presidente del Trincheri: voto unanime su ecocardiografo e piscina

Albenga. È il dottor Antonio Bortolaso il nuovo presidente dell’istituto Domenico Trincheri. È questo quanto emerso nella serata di ieri (28 febbraio) al termine della nuova seduta del consiglio comunale di Albenga, dove a far notizia (ed è proprio così, visti i precedenti) è stata la pressoché totale assenza di scontri accesi tra maggioranza e minoranza, fatto salvo per la bocciatura della mozione di intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto.

Ma andiamo con ordine. Erano 3 le mozioni presentate dalla minoranza e le premesse relative alle prime due (in particolare la formulazione dei due testi), un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga e la sostituzione delle porte di ingresso della piscina comunale, sembravano ideale terreno di scontro, ma così non è stato.

» leggi tutto su www.ivg.it