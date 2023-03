Albenga, il 5 marzo via alla 3° Randonnèe Sotto le Torri: tre i percorsi previsti

Albenga. Domenica 5 marzo si terrà la 3° Randonnèe Sotto le Torri con partenza da Piazza Corridoni. La competizione, che non prevede chiusure al traffico di alcuna strada, è organizzata dall’Albenga Bike e gode del patrocinio del Comune di Albenga.

I partecipanti potranno scegliere tra i 3 percorsi proposti. Il primo prevede un percorso di 300 km con partenza alle ore 5.00. Il percorso si snoda lungo la Riviera con una incursione di 60 km nell’entroterra. I trecentisti arriveranno mediante la Via Aurelia fino a Cogoleto. Da qui il giro di boa verso Sanremo e quindi il rientro ad Albenga. Il tempo massimo previsto per completare il percorso è di 20 ore. La partecipazione alla 300km permette di ottenere il brevetto valido per le qualificazioni alla Parigi-Brest-Parigi. Gli altri due invece prevedono un percorso di 200 e 135 km. In questo caso, la partenza è prevista dalle ore 7.00 alle ore 8.00, sempre da Piazza Corridoni.

» leggi tutto su www.ivg.it