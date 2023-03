All’Ariston di Sanremo proiezione del film “Mixed by Erri” girato nella Città dei Fiori

Sanremo. «Orgogliosi di partecipare al successo internazionale del protagonista della nuova pellicola del regista Sydney Sibilia, Mixed by Erri mostra uno spaccato della città di Sanremo degli anni ’90, nei quali un dj partenopeo, Enrico Frattasio, con i suoi nastri targati appunto ‘Mixed by Erry’, partì dalle bancarelle napoletane, creando la compilation del 41°Festival di Sanremo, per sbarcare fino alla Bulgaria ed, addirittura, a Singapore”.

Una storia del ‘falso d’autore’, arrivata sul grande schermo, per la quale il Teatro Ariston, in occasione delle riprese cinematografiche, è tornato al 1991.

» leggi tutto su www.riviera24.it