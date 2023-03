Andersen Festival, torna a Sestri Levante dall’8 al 18 giugno

Genova. A Sestri Levante sono in corso i preparativi per la 56°edizione del Premio Andersen-Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita dedicato alla letteratura per l’infanzia che si tiene a Sestri Levante dal 1967.

Promossi dal Premio gli appuntamenti di Scrivere una fiaba, la serie di webinar gratuiti che si è conclusa in questi giorni registrando il sold out ai tre appuntamenti con eccellenze della narrativa per l’infanzia: la scrittrice Sara Rattaro, il fumettista Enrico Macchiavello e ancora Isabella Christine Felline scrittrice accreditata ICWA Italian Children’s Writers Association.

» leggi tutto su www.genova24.it