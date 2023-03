Genova. Alle ore 18:30 circa, sulla A10 Genova-Savona si registrano 4 km di coda in direzione Genova. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

La coda è in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento della galleria Castello I all’altezza del km 19,7, per consentire i quali il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

