Calcio/ Poche emozioni tra Cagliari e Genoa: è 0-0

Cagliari: Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga, Zappa, Rog, Makoumbou, Barreca, Mancosu, Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

Genoa: J. Martínez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Sabelli, Badelj, Frendrup, Jagiello, Criscito; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino

Poche emozioni tra Cagliari e Genoa e alla fine esce un punto: alla Unipol Domus è 0-0. Gilardino deve fare i conti con le tante assenze. Oltre a Coda, Aramu, Hefti, all’ultimo deve alzare bandiera bianca pure Strooman. In attacco con Puscas c’è Gudmundsson, mentre nella linea a cinque di centrocampo Sabelli e Criscito sulle fasce con Badelj, Frendrup e Jagiello in mezzo. In difesa davanti a Martinez Dragusin, Bani e Vogliacco.

Un primo tempo iniziato meglio dal Genoa che al 14’ ci prova con Vogliacco ma il suo colpo di testa termina alto. Al 22’ ci prova Jagiello ma la difesa del Cagliari dice no, mentre quattro minuti dopo Lapadula trova il muro di Vogliacco. Al 31’ Radunovic dice no a Puscas che poi nel finale viene anticipato da Altare. Si chiude così il primo tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it