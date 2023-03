Chiavari: scuola di via Castagnola, nuovo sopralluogo col sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Dopo gli accertamenti di questa mattina del reparto Nbcr dei Vigili del Fuoco, che non hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose all’interno della struttura di via Castagnola, il sindaco Messuti ha richiesto un secondo sopralluogo tecnico per verificare nuovamente, a distanza di diverse ore dall’episodio, l’assenza di agenti chimici nei locali della scuola. Sul posto questa sera, insieme al primo cittadino anche Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale e vicesindaco metropolitano, la preside dell’istituto, Polizia locale e Polizia di Stato, Protezione Civile, tecnici comunali e di Città Metropolitana.

» leggi tutto su www.levantenews.it