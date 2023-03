Imperia, approvati due progetti transfrontalieri: acqua e turismo di montagna protagonisti del futuro della provincia

Imperia. Acqua e turismo di montagna al centro di due progetti transfrontalieri approvati oggi in consiglio provinciale. « L’Europa ha un progetto di finanziamento per i territori transfrontalieri. spiega il Presidente Claudio Scajola– questi progetti interessano le provincie che confinano con la Francia e viceversa. Dobbiamo utilizzare al meglio le risorse di questi progetti, la Provincia di Imperia vuole essere protagonista insieme agli altri e vuole cercare di usare queste somme per le principali esigenze che possiamo avere. Oggi abbiamo approvato due progetti che presenteremo ai francesi. Uno sull’acqua per ripristinare la famosa diga di Ferraia ad Aquila D’Arroscia, che è di 40 anni , interrata e che può servire fino a 400 aziende agricole del territorio dell’Alta Valle Arroscia. Un altro progetto è sulle ciclovie delle Alpi del Mare fra Limone Piemonte, Ventimiglia, Sanremo, Imperia scendendo per le nostre valli. Sono due progetti significativi che la Provincia ha approvato e che sottoporremo agli altri partener cerando di risolvere due problemi: quell’ dell’acqua e quello del turismo di montagna»

