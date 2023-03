In arrivo il progetto definitivo dello stadio Picco ammodernato

La società di scopo Stadio Spezia Calcio srl è stata depennata dalla lista di quelle iscritte alla Camera di Commercio della Spezia ed è in fase di liquidazione. Non è un passo indietro nel progetto di ammodernamento dell’impianto cittadino del calcio, ma anzi un’ulteriore semplificazione dell’iter reso possibile da recenti modifiche alla norma. Superata dagli eventi, da ora in poi sarà direttamente Spezia Calcio srl a farsi promotore dei lavori per l’ampliamento dell’ultracentenario di Viale Fieschi.

Incassata la promessa della copertura del finanziamento per la parte pubblica – 3,8 milioni di euro garantiti al Comune della Spezia dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico Regionale – entro qualche settimana si arriverà allo svelamento del progetto definitivo per il nuovo stadio cittadino del calcio. Lo studio GAU Arena ha sostanzialmente concluso il proprio lavoro, annunciato nelle sue linee generali lo scorso autunno. Ad oggi si limano ormai gli ultimi dettagli prima di mostrare alla città i rendering.

