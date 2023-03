Incasso record del Casinò nel mese del Festival, 4 milioni: il doppio dell’anno scorso

Sanremo. Dopo l’incasso da record registrato nella settimana del Festival che ha superato il milione e mezzo di euro, il Casinò chiude in bellezza anche il secondo mese dell’anno. Continua la serie positiva: sono, infatti, stati incassati a febbraio 4 milioni con un aumento percentuale del 51,5% rispetto allo stesso mese del 2022, surplus che in numeri si traduce in un tesoretto di 1,3 milioni.

In soli due mesi le casse della Casa da Gioco hanno ottenuto 8,3 milioni di euro (+60% rispetto allo stesso periodo del 2022). Le slot machines hanno incassato 6,6 milioni mentre i giochi tradizionali hanno totalizzato 1,7 milioni. Nel mese appena concluso, inoltre, le slot machines hanno visto un flusso continuo di visitatori molti provenienti dalla vicina Francia e dal Nord Italia.

