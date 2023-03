La stilista spezzina Antonietta Tuccillo premiata con il “Camomilla Award” all’evento “Women for Women against Violence”

“Per me è stato un onore premiare una ligure, della Spezia oltretutto, provincia dove io risiedo, che rappresenta un esempio di tenacia e forza per tutti noi. Da persone come Antonietta abbiamo solo da imparare: a non arrendersi mai e che si può e si deve ripartire anche dalla peggiore delle situazioni, come quelle che riguardano la nostra vita e la nostra salute. Lei è riuscita a trovare anche nella malattia spunti nuovi e il coraggio per guardare al futuro. Un modo di affrontare il suo percorso e le difficoltà che spero siano di ispirazione per tante persone che ogni giorno si trovano a combattere contro il cancro” – lo ha detto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti all’evento “Women for Women against Violence” che si è svolto all’auditorium Testori di Milano, nel conferire il prestigioso premio Camomilla Award, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, alla spezzina Antonietta Tuccillo, una “combattente” che ha trasformato la sua battaglia contro il cancro in creatività diventando una stilista, magistralmente interpretata dall’attrice Antonella Salvucci, testimonial del suo brand.

Commuovente e solare il racconto nel quale la Tuccillo sottolinea con energia che: “la vita va salvaguardata da qualsiasi ‘mostro’ che entra dentro di noi. Mai arrendersi di fronte a nessun ostacolo e a nessun intruso, la nostra vita è troppo preziosa per non lottare, perchè una malattia, nella sua tragicità, può anche portare dei cambiamenti in positivo”. Ed ancora spiega: “essere un malato oncologico ti cambia totalmente, subisci un processo di trasformazione sia fisico che mentale, e l’unico modo per reagire è reinventarti, soprattutto quando la malattia ti blocca anche nel lavoro. Per cui ho deciso di reagire cercando una rivincita. L’ho trovata una mattina in un cassetto, era un mio vecchio uncinetto “la chiave” della soluzione a quel mio male psicologico …. da lì è stata una escalation di creazioni al punto tale che capii che poteva iniziare così ‘La mia seconda Vita’”. La storia si conclude con uno sorprendente insegnamento di vita, la Tuccillo racconta che: “le mie amate creature sono diventate una forza da trasmettere a chi soffre e che spesso non riesce a trovare la strada giusta per alleviare il dolore. Attualmente di nuovo in chemioterapia, e la gioia di vedere sfilare ‘i miei gioielli’ su importanti passerelle sono state l’arco separatore tra il bene e il male che mi fa sperare in un domani di luce e di gioia: ‘fai della tua vita un sogno e, di un sogno una realtà’”.

