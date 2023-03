Lavori in Calata Mazzini, esercenti e dipendenti del mercato del pesce avranno servizi igienici dedicati

L’amministrazione comunale incarica la partecipata Sviluppo turistico Lerici, attraverso la stipula di una convenzione, di ristrutturare l’edificio che oggi ospita il bagno pubblico in Calata Mazzini e il locale adiacente, che diventerà deposito a servizio della stessa Stl per la gestione del porticciolo. L’intervento in particlare riguarda messa in sicurezza della copertura, l’impermeabilizzazione e rifacimento del locale adibito a servizio igienico pubblico. A questo ne saranno aggiunti un altro uguale più un terzo ad uso esclusivo degli esercenti e dei dipendenti del mercato del pesce.

“L’intervento, completo sia dal punto di vista architettonico sia da quello strutturale, ammonta a circa 120mila euro, che verranno investiti da Stl a fronte della concessione ad uso gratuito dei locali adiacenti ai servizi igienici, i quali ospiteranno tutti i servizi relativi al porticciolo e necessari alla prossima gestione del sistema dei pontili galleggianti”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Marco Russo. L’intervento rientra inoltre in un progetto più ampio di riqualificazione generale dell’area della Calata Mazzini, “che riguarderà anche gli uffici della Capitaneria di Porto, che necessitano di un ampliamento, e degli altri locali collocati alle pendici del castello, che saranno a servizio dei pontili, in cui verranno collocati uffici ed impianti necessari al porticciolo”, informa la nota di Palazzo civico.

“Il progetto generale di riqualificazione della Calata è allo studio di fattibilità da parte dei tecnici del Comune e a breve si potrà dare un incarico per un primo progetto architettonico. L’area della Calata, una volta riqualificata, completerà l’importante lavoro di ristrutturazione del lungomare di Lerici e unirà in un unico percorso pedonale e definitivo i due castelli che si affacciano sul nostro golfo”, conclude Russo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com