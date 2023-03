Lerici verso quarto bando residenzialità e nuova asta per l’ex Alberghiero

Nuova procedura di asta pubblica per l’ex Alberghiero in corso, bando residenzialità verso la quarta edizione, discussione sulla modifica del valore degli estimi catastali che si aggiornerà quando verrà affrontata la riforma del Catasto. Questi alcuni degli elementi emersi nello scorso consiglio comunale di Lerici in occasione della risposta del capogruppo di maggioranza Marco Muro all’interrogazione di Emanuele Nebbia Colomba, capogruppo di Siamo il Golfo dei poeti, che chiedeva risposte su risultati del bando residenzialità, sull’eventuale intenzione di Palazzo civico di recuperare immobili pubblici inutilizzati per edilizia sociale e/o popolare, e in generale sulla politica dell’amministrazione Paoletti sui temi della casa e della residenzialità. “Una recente classifica pubblicata da Idealista vede Lerici tra i comuni con i costi al metro quadro più alti. Siamo poco al di sotto di zone centrali di Firenze – ha detto l’esponente dell’opposizione -. Per chi è proprietario questo rappresenta fonte di ricchezza e sicurezza economica, ma è un problema per le fasce più giovani della popolazione, che solitamente sono anche quelle con lavori più precari. Questo a lungo andare rischia di creare, anzi sta già creando, squilibri nel tessuto sociale, con l’espulsione dei giovani dal centro cittadino, giovani di tutte le categorie professionali, baristi, camerieri, avvocati, medici. E a lungo termine c’è anche il rischio di vedere declassificato il nostro Istituto comprensivo: se infatti diminuiscono gli iscritti oltre una certa soglia, scatta l’accorpamento con altri istituti”. Il consigliere ha altresì proposto di “realizzare un censimento di case e immobili sfitti e vedere inoltre se possano essere recuperati a uso abitativo, ad esempio con l’edilizia popolare, immobili pubblici che non sono di proprietà comunale, ma di cui il Comune è comunque comproprietario, come l’ex Alberghiero, o che in ogni caso insistono sul territorio, come l’ex Tiresia”.

“La politica da noi adottata in materia di residenzialità – la replica di Muro, delegato alle Politiche della famiglia e della residenzialità – si è distinta da quella delle precedenti amministrazioni che negli scorsi decenni non sono intervenute per porre un freno alle seconde case e in alcuni casi hanno permesso vere e proprie speculazioni edilizie. I nostri principi cardine sono stati invece limitare le seconde case, impedire nuove speculazioni edilizie e favorire una residenzialità stabile e duratura. Uno dei primi provvedimenti è stato l’inserimento nel Puc del vincolo di residenzialità ventennale, scelta confermata dalla Regione Liguria con nota dello scorso ottobre, e nel settembre 2021, proseguendo sulla strada di limitare ogni tipo di speculazione, il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del Puc che, nell’ambito dell’applicazione del Piano casa, permette aumento di volumi solo per immobili con volumi non superiori ai 1.500 metri nonché il trasferimento di edifici esposti a rischio idrogeologici solo in particolari ambiti, indicativamente corrispondenti alla frazione originaria; inoltre, sempre per quanto riguarda il Piano casa, non è più sempre possibile cambiare destinazione d’uso dell’immobile originario”, ricordando altresì Muro che l’applicazione del Piano è stata esclusa per centri storici ed edifici ricadenti nel Parco. Il capogruppo ha proseguito osservando che “a conferma della volontà politica di arginare il fenomeno della speculazione nei cambi di destinazione d’uso, la giunta ha espresso ferma contrarietà a nuove edificazioni residenziali o ricettive nell’area del camping di Maralunga”, toccando poi l’aspetto degli estimi: “L’amministrazione nel 2016 ha avviato una discussione con l’Agenzia delle Entrate per la modifica dei valori degli estimi catastali, che dopo la revisione di inizio anni ’90 hanno generato forti sperequazioni sul territorio; l’Agenzia ha rimandato la discussione a quando verrà messa mano alla riforma del Catasto, lasciando comunque intendere che eventuali modifiche dovranno essere a costi invariati”.

