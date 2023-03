Minori stranieri non accompagnati: a Ventimiglia un corso di formazione per tutori volontari

Ventimiglia. «Nel corso del 2022 ottantacinque sono stati i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio di Ventimiglia dalle Forze dell’Ordine e segnalati ai Servizi Sociali comunali per la collocazione all’interno di strutture di accoglienza e protezione – esordisce il commissario straordinario Samuele De Lucia – . Si tratta perlopiù di adolescenti di età compresa fra i 15 ed i 17 anni, in fuga da guerre, vessazioni o da situazioni di estrema povertà. La maggior parte è in transito. Le nazionalità più rappresentate sono eritrea ed ivoriense. Il loro progetto migratorio li porta a cercare di oltrepassare i confini d’Italia per raggiungere familiari che vivono stabilmente in paesi del nord Europa, quindi si allontanano dalle strutture di accoglienza dopo pochi giorni di permanenza.

Ad oggi i ragazzi affidati al Comune di Ventimiglia ed inseriti con progetti a lungo termine presso strutture residenziali, sia afferenti al Sistema di Accoglienza ed Integrazione che private, sono diciotto. Il progetto personalizzato comprende interventi volti al sostegno psicologico, all’apprendimento della lingua, all’integrazione sociale e lavorativa. Solo due di questi ragazzi hanno un tutore volontario, figura istituita dalla Legge 47/2017, cosiddetta Legge Zampa, che esercita la rappresentanza legale e garantisce la completa esigibilità del diritto alla cura, protezione e sostegno, coadiuvandoli nelle scelte utili per la loro completa autonomia.

