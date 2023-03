Neve e freddo mettono a dura prova gli animali selvatici, i consigli dell’Osservatorio Savonese Animalista per aiutarli

Savona. “La neve e il calo improvviso delle temperature mettono a dura prova gli animali selvatici, alcuni dei quali sono già alle prese con la deposizione e cura delle uova e che dovranno fare i conti sia con il gelo sia con l’incremento del fabbisogno calorico giornaliero. I volatili rappresentano una categoria particolarmente a rischio, non riuscendo spesso a trovare cibo sufficiente”. A dirlo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che elenca qualche consiglio per aiutare gli animali ad affrontare l’emergenza climatica in corso.

“Per gli uccelli che frequentano i nostri giardini o i nostri balconi consigliamo di lasciare una ciotolina di acqua tiepida e pulita e qualche manicaretto sul davanzale o in altro luogo a prova di predatori come i gatti, che oltre a essere provvidenziale per qualche piccolo volatile stremato – spiegano -. Ottimo anche installare mangiatoie per uccelli contenenti cibi idonei e posizionate al riparo degli assalti di cani o gatti. La mangiatoia, dovrà essere rifornita sempre e comunque fino al primavera: non bisogna mai interrompere bruscamente la somministrazione di cibo poiché i volatili perderebbero un punto di riferimento molto importante durante l’inverno”.

