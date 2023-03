Operazioni di cantiere sulla SS 62 della Cisa: transito interdetto tra l’1 e le 5 della notte

Massima prudenza per chi dovrà mettersi in viaggio tra l’1 e le 5 della prossima notte percorrendo la Strada statale 62 della Cisa.

Anas ha infatti emesso un’ordinanza, la n. 121/2023/FI, con la quale dispone la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, della strada statale 62 della Cisa in località Bettola di Caprigliola, dall’1 alle 5 di stanotte.

Per la precisione il punto è quello in prossimità del cantiere al cui interno sono in fase di realizzazione la rotatoria e la nuova viabilità.

La chiusura si rende necessaria per consentire lo spostamento di mezzi e attrezzature di cantiere.

Di conseguenza, chi partirà da Aulla stanotte dall’una alle cinque, percorrendo la strada statale 62 della Cisa verso la Bettola di Caprigliola, dovrà svoltare, obbligatoriamente, sul ponte che va ad Albiano Magra, poi attraversare Ceparana, dirigersi a Bottagna, proseguire sulla strada provinciale spezzina della Ripa, quindi immettersi sul raccordo autostradale a Fornola e raggiungere Santo Stefano Magra per proseguire verso la propria destinazione; naturalmente dovrà fare il percorso all’inverso chi vorrà raggiungere Aulla da Santo Stefano Magra.

