Pieve di Teco, consiglio dell’Unione dei Comuni, «No all’asilo di Valle nell’ex Caserma Manfredi, sì alla Casa di Comunità»

Pieve di Teco. Asilo nido di Valle vs Casa di Comunità dell’asl1 (previste dal piano socio sanitario della Regione), nei locali dell’ex Caserma. Una diatriba che dura da vari mesi e che infiamma la scena politica della Valle Arroscia. Ieri sera in un acceso dibattito durante il consiglio dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia la svolta con la votazione dei sindaci e consiglieri dell’Unione dei Comuni: no all’asilo di valle in quei locali ma sì alla Casa di Comunità. Il voto unanime , tranne che per il consigliere Renzo Brunengo, è stato contrario. Perno principale della discussione, che ha animato un martedì ventoso di fine febbraio, è l’istituzione di un “Asilo Nido di Valle” ossia il trasferimento all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia del servizio di asilo nido «comprensivo di personale e comodato d’uso gratuito dell’immobile , sito al primo piano dell’ex caserma Manfredi- piazza Borelli, tra le funzioni fondamentale del sociale già in capo all’Unione dei Comuni ed ora svolto dal Comune di Pieve di Teco”».

I motivi della decisione sono strettamente economici e un impegno di spesa da parte degli undici Comuni appartenenti all’Unione ha fatto desistere i più ma non ha di certo ostacolato il fervore politico del consigliere Marco Rovere che con la sua mozione ha incassato l’approvazione all’unanimità strappando la promessa di una ricerca di un luogo che costi poco per incentivare le giovani famiglie della zona a non trasferirsi altrove e a crescere i loro bambini in Valle.

