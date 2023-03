Protezione civile, incontro tra Regione Liguria e Provincia autonoma di Trento

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone hanno incontrato oggi, nella sede di Piazza De Ferrari, Giulia Zanotelli, presidente della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e assessore alla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, insieme alla struttura tecnica della Protezione civile della Provincia autonoma.

“Una visita gradita e importante – dichiarano il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – che lascia presagire la costruzione di una collaborazione più stringente tra i nostri enti e territori, soprattutto sull’implementazione della capacità di prevenzione e intervento per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi e la siccità. Abbiamo fatto il punto sul lavoro portato avanti dalla presidente Zanotelli e dalla Commissione Protezione civile, di cui facciamo parte come Regione Liguria, sulle partite più significative tra le le emergenze aperte con il Dipartimento nazionale e il ministro Musumeci. Abbiamo parlato anche di alcuni temi come il riparto del fondo per le emergenze regionali che, nelle prossime settimane, dovrà essere approvato in sede politica e tecnica dalla stessa Commissione. Una giornata che sancisce un rapporto di grande stima e collaborazione reciproca tra i nostri enti e, ovviamente, di supporto all’attività dell’assessore Zanotelli in qualità di presidente della Commissione, che ci stimola e invita a continuare sulla strada intrapresa in questi anni su tutte le tematiche più significative del settore della Protezione civile. Auspichiamo presto un nuovo appuntamento, nei prossimi mesi, con una bozza di accordo tra i nostri enti da poter valutare e sottoscrivere”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com