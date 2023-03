Rapallo: capannone Ferrovie venduto, e forse ne fruirà il Comune

La bella notizia è che il capannone dell’ex scalo merci della ferrovia, a ponente della stazione ferroviaria di Rapallo, è stato venduto e (a meno che non finisca come per Villa Riva), a breve sarà concluso il passaggio dal gruppo delle Ferrovie ad un privato. Questi potrebbe addirittura comprarlo, eliminare l’amianto esistente, restaurarlo e trasformarlo in una sala polivalente donata o messa a disposizione del Comune. Un Babbo Natale con la slitta trainata dalle renne? Solo in parte, perché i volumi del capannone, grazie alla legge regionale di Marco Scajola, potrebbero essere utilizzati altrove in città.

Dall’ufficio stampa delle Ferrovie

