Recco: sucesso al Teatro di Sori di “Zazie dans le metrò”

Dalla Proloco Recco|

Ieri sera grande successo e non solo per lo spettacolo!

La compagnia TeatroLab con l’inserimento di 6 attori del primo corso, ha portato in scena brillantemente al teatro di Sori lo spettacolo “Zazie dans le metrò”.

La scuola TeatroLab, ideata anni fa dalla Pro Loco Recco insieme al docente Andrea Carretti, con il patrocinio del Comune di Recco, ha dato vita ad una compagnia di attori appassionati e preparati.

Il successo dello spettacolo, andato in scena ieri, passa attraverso l’ottima riduzione e traduzione del testo ad opera di Tole Pecchia e la dedizione e bravura di tutti gli interpreti.

La soddisfazione poi raddoppia perchè, grazie al sold out abbiamo raccolto e devoluto in beneficienza al Centro antiviolenza “Martina Rossi” di Recco la bella somma di 1640 euro.

Grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile questo successo, ma soprattutto grazie al pubblico per gli applausi convinti e per la generosità.

W il teatro!!!!!

