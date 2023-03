Sestri: elezioni, il Movimento 5 Stelle non si presenterà

Circa le elezioni amministrative di maggio a Sestri Levante, la notizia di oggi è che “il Movimento Cinque Stelle non presenterà una propria lista”: questo quanto appena dichiarato dal deputato Roberto Traversi, coordinatore regionale dei pentastellati, ex sottosegretario ai Trasporti nella precedente legislatura, ora segretario alla Camera. Una decisione che spazza via quanto annunciato nei primi giorni di quest’anno dal consigliere comunale sestrese del Movimento, Fabio Sturla, candidato sindaco cinque anni fa: un’alleanza con Partecip@ttiva, progetto civico già presente a Chiavari, Cogorno, Lavagna e Cicagna, sulla base delle affinità sui temi e dei propositi di cambiamento.

Tanti e diversi i possibili motivi all’origine di questa scelta. Una mancanza di nomi come candidato sindaco o il sopraggiunto annullamento dell’accordo, che sembrava ormai fatto, con Partecip@ttiva. Questi, per restare sul semplice. Se vogliamo pensare complicato, dobbiamo rivolgere l’occhio altrove, alla forza politica con cui i Cinque Stelle hanno governato ma con cui alle scorse elezioni nazionali non hanno stretto alleanza. Veniamo al Partito Democratico, da gennaio ad oggi concentrato (e tormentato?) sulle proprie questioni interne, da pochissimi giorni con una nuova leader, più vicina ai Cinque Stelle dello sfidante dato per vincente a gennaio. Alla luce di ciò possiamo chiederci: la decisione presa per Sestri Levante è magari frutto di un accordo coi Dem a livello nazionale, oppure valido solo in questa e altre realtà locali? I Cinque Stelle saranno presenti in altra forma? E in caso di risposta negativa, lasceranno liberi gli elettori o daranno indicazioni di voto? “È troppo presto per parlarne, non abbiamo neppure i candidati ufficiali”, afferma Traversi.

