Aggressione scuola Firenze, le associazioni antifasciste savonesi aderiscono alla manifestazione del 4 marzo

Savona. “Abbiamo appreso dai media di un aggressione gravissima avvenuta davanti al liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, dove un raid di membri di Azione studentesca – organizzazione affigliata alla destra – esterni alla scuola, hanno pestato alcuni studenti in quella che è stata definita una tipica azione squadrista e fascista. Non a caso e giustamente la procura di Firenze ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di violenza privata aggravata”.

“Le Organizzazioni Antifasciste Savonesi firmatarie, profondamente indignate per i fatti accaduti sostengono l’iniziativa programmata per il prossimo 4 marzo a Firenze dove a Flc Cgil insieme a Cisl e Uil scuola, hanno lanciato una grande manifestazione a cui parteciperanno, oltre ai sindacati, tutte le realtà democratiche. Una manifestazione antifascista e a difesa della scuola della Costituzione. “Noi crediamo nel valore della scuola statale di questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco”, scrivono le Rsu.

» leggi tutto su www.ivg.it