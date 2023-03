Altri tre cani “scomparsi” dalla Bradia. I proprietari: “Potrebbero essere stati portati via da qualcuno”

Un altro smarrimento sospetto di cani in località Bradia, a Sarzana. I padroni hanno lanciato un appello su Facebook e ritengono che ben tre cani siano scappati da Via Groppolo ma affermano di aver trovato la rete elettrosaldata piegata in due.

“Si lasciano avvicinare ma potrebbero scappare se cercate di prenderli – spiegano -. Sono microchippati. Mancano da casa da martedì. Potrebbero essere ovunque. Crediamo abbiano preso il bosco ma potrebbero anche essere stati portati via da qualcuno”.

I cani sono due simil labrador e un pastore apuano. I proprietari possono essere contatti al 346 7518130.

L’episodio viene a galla poche ore dopo quello della scomparsa di Tank, un Breton di cui si sono perse le tracce tra domenica e lunedì nella stessa zona e che potrebbe essere stato avvistato a Caniparola.

