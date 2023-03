Bimba ha fretta di nascere, fiocco rosa al Saint Charles. Toti e Gratarola «Grazie al personale»

Bordighera. Fiocco rosa questa mattina all’ospedale Saint Charles, per la nascita della piccola Nicole a distanza di oltre 20 anni dall’ultimo parto avvenuto nel nosocomio bordigotto.

Con mamma Alyssa in preda alle doglie stamattina all’alba, papà Enrico chiama un’ambulanza, che li avrebbe portati, da Vallecrosia, all’ospedale di Imperia per il parto. Ma la piccola Nicole aveva fretta di nascere, così l’ambulanza si è fermata al Punto di Primo Intervento del Saint Charles e la neo mamma ha dato alla luce proprio a Bordighera la sua bimba. Una grande gioia, sia per i neo genitori che per il personale sanitario del PPI di Bordighera e del 118 per questo lieto evento. La mamma e la bambina stanno bene e si trovano ora presso il reparto di ostetricia e ginecologia di Imperia.

